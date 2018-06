Horror is weer helemaal hip. ‘A Quiet Place’ terroriseert al wekenlang de bioscopen, binnenkort komt arthousehit ‘Hereditary’ uit en later dit jaar is er ook de gehypete remake van ‘Suspiria’ van ‘Call Me by Your Name’-regisseur Luca Guadagnino. En als klap op de vuurpijl kunt u vanuit uw luie zetel – al dan niet met een dekentje voor de ogen – de Vlaamse horrorgeschiedenis ontdekken. In de documentaire ‘Forgotten Scares’, nu op Play More, diept regisseur Steve De Roover kleurrijke titels op als ‘Rabid Grannies’, ‘Maniac Nurses’, ‘The Antwerp Killer’ en ‘Daughters of Darkness’.