Luke Cage - seizoen 2

SERIE De winnaar was evenwel Mariah Dillard (Alfre Woodard), de politica die op het einde de troon van de onderwereld én de harten van de kijkers had veroverd. Wat te verwachten van seizoen 2? Een nieuwe slechterik in de vorm van de bonkige Bushmaster (Mustafa Shakir), problemen voor Luke Cage nu iedereen hem kent en een gastoptreden van Marvel-collega Iron Fist (Finn Jones). Maar ook coole muziek van Adrian Younge en Ali Shaheed Muhammad én zelfs serieuze thema’s zoals huiselijk geweld en Black Lives Matter. Daarover zei bedenker Cheo Hodari Coker: ‘Blackness is een superkracht en zal ik nooit als nadelig beschouwen. Tenzij ik probeer om een taxi te doen stoppen.’