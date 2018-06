'I, Tonya': sappige biografie over een controversiële ijsschaatsster

FILM Alle sappige elementen uit haar leven komen aan bod: haar white trash-jeugd, haar gewelddadige huwelijk en natuurlijk de beruchte zaak waarbij de knieën van haar concurrente kapot werden geslagen. Regisseur Craig Gillespie houdt zich evenwel niet aan de droge feiten. Integendeel, hij laat al zijn kleurrijke personages zélf hun subjectieve kant van het verhaal vertellen, terwijl ze recht in de camera kijken. Dat die aanpak werkt, is te danken aan de geniale vertolkingen: Allison Janney kreeg een Oscar voor haar rol als Tonya’s demonische moeder, en Margot Robbie – zij had óók een beeldje verdiend – toont haar talent (die scène in de spiegel!) in de weinig flatterende titelrol.