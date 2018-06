SERIE De verontwaardigde fans barstten uit in protest, waarop Netflix bijdraaide. Om alle losse eindjes aan elkaar te knopen, bestelde het nog een slotaflevering bij de makers: ‘The Matrix’-breinen Lana en Lilly Wachowski én ‘Babylon 5’-bedenker J. Michael Straczynski. Wat u moet verwachten? The usual: stomende seks, totaal geflipte, over the top toekomstbeelden en een sociaal gevoelige meditatie over genderthema’s.