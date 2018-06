'Sunday's Illness' (La enfermedad del domingo) op Netflix

Al sinds Pedro Almodóvar in de jaren 80 vrouwen op het randje van een zenuwinzinking bracht, lijken Spaanse cineasten een patent te hebben op emotioneel geladen melodrama.

Nu op Netflix

FILM En hoewel Ramón Salazar een net iets minder kleurrijke filmmaker is dan zijn bekendere vakbroeder, prikkelt hij met evenveel genoegen de traanklieren. Volgens de critici die zijn vierde langspeelfilm op het filmfestival van Berlijn al mochten aanschouwen, werkt het verhaal over de reünie van een moeder en een dochter die elkaar 35 jaar lang niet hebben gezien beter dan een rondje uien schillen. Daar voegden ze wel nog aan toe dat ‘Sunday’s Illness’ uiterst elegant gefilmd en gevoelig vertolkt is.