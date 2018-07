'The Apartment': flikflooiende scharrels en schlemiels

KOMEDIE Wilders typerende mix van cynisme en romantiek zat nooit beter en als iemand ooit een straffere acteerprestatie neerzette dan Jack Lemmon, dan willen wij die verdorie wel eens zien. Lemmon speelt een schlemiel die op het werk hogerop tracht te raken door zijn flat uit te lenen aan zijn bazen, zodat die er met hun scharrels kunnen flikflooien. Tot hij verliefd wordt op Fran (Shirley MacLaine), het liftmeisje in het gebouw én de maîtresse van de grote baas (Fred MacMurray). De satire op corporate Amerika is nog altijd relevant en de romance tussen Lemmon en MacLaine is pakkend. Eén van de beste films ooit gemaakt!