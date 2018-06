'Glow' op Netflix

SERIE Het verhaal van de ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’ – een show die in de VS vanaf 1986 op tv kwam en comedy afwisselde met gevechten tussen vrouwen in spandex – was grotendeels vergeten tot Jenji Kohan, het brein achter ‘Orange Is the New Black’, in de ring stapte. Het eerste seizoen bleek niet alleen een treffende satire op de showbizz, maar gaf ons ook een dozijn sterke vrouwelijke personages, en één opmerkelijke man, Marc Maron, die uitblonk als de vrouwonvriendelijke tweederangsregisseur Sam Sylva. Ook in het tweede seizoen slaagt hij er niet in om de bekvechtende dames te verzoenen. De vete tussen voormalige boezemvriendinnen Ruth (Alison Brie) en Debbie (Betty Gilpin) dwingt het hele team om partij te kiezen. Maar dan besluit de zender om de stekker uit ‘GLOW’ te trekken.