'Billy Wilder: Never Be Boring': de grondregels van de filmmaker

FILM Dat heeft geleid tot een filmografie die bijna uitsluitend uit meesterwerken bestaat en ongelofelijk gevarieerd is: van de eerste film noir (‘Double Indemnity’ uit 1944) over één van de sterkste oorlogsdrama’s ooit (‘Stalag 17’ uit 1953) tot ‘Some Like It Hot’ (1959), vorig jaar door de BBC uitgeroepen tot beste komedie aller tijden. Ook voor niet-filmfanaten is deze documentaire uit 2017 interessant, zeker in deze tijden: Wilder moest als Oostenrijkse jood begin jaren 30 namelijk vluchten voor de nazi’s en emigreerde eerst naar Frankrijk en daarna naar de Verenigde Staten. Terwijl hij in zijn nieuwe vaderland naam en faam begon te maken, stierven zijn familieleden in de concentratiekampen.