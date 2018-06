'Call Me By Your Name': romantisch relaas dat niemand onbewogen laat

FILM De kans is klein dat u dit jaar nog een ontroerender film gaat zien dan Luca Guadagnino’s ‘Call Me by Your Name’, het prachtig vertolkte relaas van de openbloeiende liefde tussen een Amerikaanse doctoraatsstudent (Armie Hammer) en de tienerzoon (Timothée Chalamet speelt straks de hoofdrol in Felix Van Groeningens Hollywooddebuut ‘Beautiful Boy’) van diens professor. De oogverblindend mooi gefotografeerde Italiaanse landschappen doen verlangen naar zwempartijtjes in een zomerse vijver, terwijl de songs van Sufjan Stevens het verhaal nog wat dieper in uw ziel duwen. En wie erin slaagt om de ogen tijdens de slotmonoloog van de vader – ‘Our hearts are given to us only once’ – droog te houden, is van steen. Zakdoek bij de hand houden dus, zeker wanneer u van plan bent om nog tijdens de film de perzikscène na te spelen.