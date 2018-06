'The Vietnam War' op Netflix

DOCU In ‘The Vietnam War’ vertelt Ken Burns het verhaal van – geen verrassingen hier – de oorlog in Vietnam, aan de hand van getuigenissen van de gewone mannen en vrouwen die alles meegemaakt hebben. Geen historici of politici, maar Amerikanen die gevochten hebben in de oorlog of er tegen geprotesteerd hebben op het thuisfront en soldaten en burgers uit Vietnam. Het definitieve portret van één van de meest woelige periodes uit de recente Amerikaanse geschiedenis, die – zo toont de slotaflevering – ook vandaag nog haar schaduw werpt over het land.