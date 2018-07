***

De hele voormiddag staan wachten voor de gesloten deur van het lokaal. Dmitri had de sleutels in het borstzakje van zijn andere scheidsrechterstruitje laten zitten, en moest de bus terug naar huis nemen. Eer hij terug was, waren de middagmatchen al aan de tweede helft begonnen. Geen idee wat we gemist hebben, maar het is vast niemand opgevallen dat we niet keken.