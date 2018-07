'12 Angry Men': met een intens en intelligent verbaal steekspel beslissen 12 mannen over het lot van een jonge kerel

MISDAAD Die eersteling werd meteen één van de beste films die hij ooit zou maken, en zelfs één van de beste films uit de hele jaren 50. Het verhaal speelt zich min of meer in realtime af op één locatie: de jurykamer na een moordproces. Twaalf mannen moeten beslissen of een jonge kerel al dan niet zijn vader heeft vermoord. Elf van hen stemmen meteen ‘schuldig’, nummer twaalf ligt dwars. Zo begint een intens en intelligent verbaal steekspel. Lumet gunt elk personage zijn menselijkheid, de dialogen zijn vlijmscherp en het camerawerk suggereert knap de benauwdheid van de kamer waarin alles zich afspeelt. Lee J. Cobbs monoloog op het einde bezorgt je instant kippenvel.