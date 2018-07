Dankzij Felix Van Groeningen kunnen we vrijdagavond genieten van Brad Pitt als de legendarische schurk Jesse James en Casey Affleck als de lafaard die hem – wees niet boos op ons, de spoiler zit al in de titel – neerknalt. Voor ‘Cinema Canvas’ kreeg de regisseur van ‘The Broken Circle Breakdown’ en ‘De helaasheid der dingen’ carte blanche en koos hij voor de western ‘The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford’.