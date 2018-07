'De echte 'Fauda": een blik achter de schermen van het populaire programma over de Israelische antiterreureenheid

ACTUA Maar sinds de reeks drie jaar geleden van start ging op de Israëlische zender Yes en later ook op Netflix kwam, is ‘Fauda’ uitgegroeid tot een fenomeen. Niet alleen omdat ze uitstekend is – The New York Times riep ze in 2017 uit tot Beste Internationale Serie van het Jaar – maar vooral omdat ‘Fauda’ beide kanten van het Israëlisch-Palestijnse conflict laat zien. Het verhaal gaat over de Mista’arvim, een speciale antiterreureenheid van het Israëlische leger, waarvan de leden infiltreren in Palestijnse terreurcellen op de Westelijke Jordaanoever en zo aanslagen proberen te voorkomen. Naast alle spannende ontwikkelingen is er aandacht voor de morele conflicten bij de soldaten, de beweegredenen van de terroristen en het leven van de gewone Palestijn, die vaak tussen hamer en aambeeld zit. Deze documentaire van de BBC werpt een blik achter de schermen van ‘Fauda’ (of ‘chaos’) en gaat na hoe de reeks zo populair is geworden in de hele wereld.