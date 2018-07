Brian Bouland is professioneel MMA-vechter (of ‘mixed martial arts’, een combinatie van boksen en worstelen) en maakte deze maand als eerste Belg kans op de wereldtitel.

Nu te zien op humo.be/mma

DOCU Humo mocht hem exclusief volgen in aanloop naar, tijdens en na afloop van het titelgevecht en puurde daar een fascinerende minidocu uit, die te bekijken valt op de site. Een blik op een onbekende en keiharde wereld vol zweet, zelfopoffering en harde klappen, waar Bouland aan de top staat. Maar waar hij ook zijn vrouw en kind zo ver mogelijk van weg probeert te houden. ‘Mijn zoontje heeft me nog nooit zien vechten en kijkt geen MMA,’ zegt hij. ‘Hij is te jong.’