Alison Brie trekt de spandex weer aan: 'Ik heb veel meer geluk en succes gehad dan Ruth'

Alison Brie «Ruth werd omschreven als ‘onconventioneel’, en de rollen waar ik voor bekend was, waren een typische huisvrouw in de jaren 60 in ‘Mad Men’ en een streberige studente in ‘Community’. De producers zagen me dus niet als Ruth, terwijl ik die rol zo hard wilde. Na elke auditie zat ik op de parking te huilen in mijn auto omdat ik bang was dat ze me zouden passeren. Tegelijk heeft dat mij doen opvallen: ik voelde de wanhoop die Ruth voelt in ‘GLOW’, omdat ze zo graag een échte actrice wil worden maar over het hoofd wordt gezien. Ik heb al veel meer geluk en success gekend dan haar, maar ik herkende dat wel.»