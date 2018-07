'Hannah Gadsby: Nanette': comedyspecial die écht zegt waar het op staat in onze vrouwonvriendelijke, homofobe maatschappij

COMEDY ‘Nanette’ is de eerste comedyspecial die de grote thema’s van onze tijd echt onder de loep neemt: op een uur tijd fileert Gadsby onze vrouwonvriendelijke, homofobe maatschappij en onze obsessie met reputatie. De Australische is ook verschroeiend over het gebrek aan verantwoordelijkheid van haar collega’s: ‘Weet je wie een makkelijke punchline was? Monica Lewinsky. Als komieken hun werk goed hadden gedaan en de man die zijn macht misbruikte, hadden bespot, hadden we nu misschien een oudere vrouw met veel ervaring in het Witte Huis in plaats van een man die jonge vrouwen aanrandde omdat hij dat kon.’