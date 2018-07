FILM Laat het aan Steven Spielberg over om een film te maken over het presidentschap van Donald Trump zonder de man één keer bij naam te noemen. Spielbergs ode aan de journalistiek, en aan de krant die droogweg de leugens van de Amerikaanse president oplijstte, neemt de vorm aan van een jaren 70 paranoia-thriller over de publicatie van geheime documenten over de Vietnamoorlog. Het resultaat is een gelaagd stukje entertainment dat u enkele vingernagels zal kosten.