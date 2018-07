'Red Sparrow': sensuele looks en dikke Russische accenten, maar vooral magnifieke cinema

FILM Sommigen gingen zelfs zo ver om deze spionagethriller, waarin Jennifer Lawrence schittert als een Russische ballerina die in een zogenaamde hoerenschool wordt opgeleid tot überverleidelijke spionne, af te doen als sexploitation. Nu is het vrij moeilijk om níét te focussen op Jens kinky outfits, of op de sensuele looks van haar tegenspeler, de met een vuistdik Russisch accent sprekende Matthias Schoenaerts. Maar ‘Red Sparrow’ is vooral een bijzonder stijlvolle brok cinema vol ingenieuze plotwendingen, magnifiek uitgelichte decors en striemende klapzoenen.