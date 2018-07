FILM Zijn laatste rol is er in ieder geval één om van te smullen. Zijn lessen bij de beste Italiaanse ambachtslieden kwamen vast goed van pas om in de huid te kruipen van Reynolds Woodcock, de modeontwerper uit de jaren 50 in Paul Thomas Andersons heerlijk opulente en ongenadige studie van artistieke genialiteit en andere persoonlijkheidsgebreken. ‘Phantom Thread’ is intens modevertier voor al wie Day-Lewis eens met naald en draad in de weer wil zien.