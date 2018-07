'Sharp Objects': beklijvende miniserie van 'Big Little Lies'-regisseur Jean-Marc Valleé

SERIE HBO pakt uit met het razend spannende ‘Sharp Objects’, een verfilming van de bestseller van Gillian Flynn (auteur van ‘Gone Girl’) door Jean-Marc Vallée, de regisseur van ‘Big Little Lies’. Het hoofdpersonage is Camille Preaker, een verwarde, alcoholverslaafde journaliste, overtuigend vertolkt door Amy Adams (‘American Hustle’, ‘Arrival’). In haar kleine geboortedorp Wind Gap – bevolking: 2000 – onderzoekt ze de moord op een jong meisje en de verdwijning van een ander. Camilles hoofdredacteur hoopt dat ze terugkomt met een sappig verhaal over de rouwende gemeenschap, maar eerst moet Camille haar persoonlijke demonen confronteren. Als ze echt te weten wil komen wie de meisjes van Wind Gap terroriseert, moet ze in haar duistere verleden spitten. ‘Sharp Objects’ is een miniserie die je meteen bij je nekvel grijpt en niet meer loslaat.