Al meer dan tien jaar herdefinieert Eén in de zomer het begrip congé payé, en wel door dagelijks ergens in Vlaanderen een strandstoel neer te poten, en aan de eerste kijker die daarin neerploft én het opgedragen voorwerp bij zich heeft, een reis cadeau te doen. Jazeker: het is juli, en dus is ‘De stoel’ terug.