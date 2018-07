DRAMA Maar de wakkere cinefiel had tegen die tijd al lang in het snuitje dat hij iets speciaals had: de vertolking van de toen nog maar 19-jarige DiCaprio als drugverslaafde tiener in ‘The Basketball Diaries’ was intens. Echt vernieuwend is het verhaal niet: een jonge would-bebasketbalster raakt aan de heroïne en begint te stelen en zichzelf te prostitueren om zijn verslaving te financieren. Ja, regisseur Scott Kalvert brengt alles vakkundig in beeld, maar het is DiCaprio die de boel boven de middelmaat verheft. De scène waarin hij zijn moeder door een gesloten deur smeekt om geld, is op zich al reden genoeg om te kijken.