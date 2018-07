Vanaf vrijdag zendt de VRT – wat krijgen we nu? – herhalingen uit van de Britse Maigret-romanverfilmingen waarin Rowan Atkinson (Mr. Bean!) in de huid kruipt van de pijprokende commissaris. De opnames vonden enkele jaren geleden plaats in Boedapest, waar we nu uitvoerend producent John Simenon treffen, zoon van de in 1989 overleden schrijver Georges Simenon.