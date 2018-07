'2Doc: The Workers Cup': de moderne slavernij achter de voetbalstadions voor het WK 2022 in Qatar

Met steeds klammere handjes wachten wij de ontknoping af van de zogeheten 2018 FIFA World Cup, maar terwijl we nacho’s liggen te dippen in de zetel, loont het misschien om even stil te staan bij wat voor een corrupt orgaan die FIFA ook weer is.

SPORT Dat kan met behulp van deze Sundance-documentaire: in ‘The Workers Cup’ richt filmmaker-journalist Adam Sobel (BBC, CNN, The Guardian) zijn aandacht al op het vólgende WK, in Qatar, waar hij vijf jaar verbleef. Hij richt zijn lens op de arbeiders die er tegen 2022 prachtige voetbaltempels moeten optrekken, maar die leven als moderne slaven. De mannen uit Afrika, India, Bangladesh en Nepal zitten gevangen in hun barakken. Hun enige ontspanning is The Workers Cup, een schrijnend toernooitje waarbij ze, hopend op de aandacht van één of andere onbestaande scout, spelen in de stadions waaraan ze met gevaar voor eigen leven werken. En dat allemaal zodat wij over vier jaar weer nacho’s kunnen dippen!