Amy Adams: 'En maar huilen!'

Amy Adams «Ik heb in het verleden een nogal, euh, tumultueuze relatie gehad met het medium televisie, dus ik was eerlijk gezegd doodsbenauwd om er mijn rentree te maken. En de rol van Camille Preaker schrikte me ook af: ze is een zuipende, zelfdestructieve journaliste met een getroebleerd verleden en een giftige relatie met haar serpent van een moeder – schitterend vertolkt door de geweldige Patricia Clarkson. Nadat ze eindelijk aan haar verleden is ontsnapt, moet ze toch terug naar haar geboortedorp om er verslag uit te brengen van een serie kindermoorden... In zo’n project spring je niet zonder eerst goed na te denken. Ik heb de rol toch aanvaard omdat ik een geweldige fan van Gillian Flynn ben. Zij verzint fantastische, alledaagse heldinnen – echt iets voor mij (lacht).»