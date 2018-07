'Archer' - seizoen 9 op Netflix

SERIE Ons niet gelaten: het niveau bleef tot nog toe torenhoog en het concept – sinds Archer aan het einde van seizoen 7 in een coma belandde, speelt elk seizoen zich af in een nieuw tijdskader – klinkt alweer fantastisch. Seizoen 9 heet ‘Archer Danger Island’ en verplaatst het verhaal naar de jaren 30, waar we, zoals de gewoonte is geworden, alweer nieuwe versies van personages Archer, Lana, Malory en co. zullen zien. Archer is nu een alcoholverslaafde piloot die met zijn maatje Pam crasht op het mysterieuze eilandje Mitimotu in de Stille Oceaan. Maker Adam Reed ging inspiratie halen bij ‘Indiana Jones’ en de obscure jaren 80-serie ‘Tales of the Gold Monkey’. Hij zei ook al dat zelfs seizoen 10 ‘niet per se het laatste zal zijn’. ‘Archer’ blijft – ja, ja – een schot in de roos.