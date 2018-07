'Recovery Boys': afkicken van de pijnstillers

DOCU Pijnstillers zoals OxyContin, die gewonnen worden uit opium, werden een paar decennia geleden vooral gebruikt bij de behandeling van kanker. Sinds 1995, en na een grote marketingcampagne van de producent, zijn er artsen die zware en verslavende medicijnen steeds vaker gaan voorschrijven tegen alle soorten langdurige pijn. Vooral in de industriële gebieden waar arbeiders met rugletsels kampen, is OxyContin erg populair, vandaar de bijnaam ‘hillbilly heroin’. Vorig jaar zouden naar schatting honderd Amerikanen per dag gestorven zijn door pijnstillers. De documentaire ‘Recovery Boys’ volgt vier mannen die 18 maanden lang van de medicijnen proberen af te komen in Jacob’s Ladder, een boerderij annex afkickcentrum in West Virginia.