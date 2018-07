Acteur Victor Reinier heeft dyslexie: 'Dat geworstel met woorden heeft veel opgeleverd'

Acteur Victor Reinier (55) speelt sinds 2007 één van de hoofdrollen in ‘Flikken Maastricht’, als de doortastende rechercheur Floris Wolfs. Sinds een paar jaar schrijft hij ook mee aan de scenario’s van de politiereeks en dat is opmerkelijk, want Reinier heeft dyslexie. Maar voor hem is dat een voordeel, zegt de acteur.