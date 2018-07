Woody Harrelson «Mijn mening over hem werd erg beïnvloed door de oorlog in Vietnam. Johnson was degene die ons land in dat moeras heeft meegesleurd. Toen ik opgroeide, was hij echt de vijand. Een vriend en filmproducer heeft me jarenlang gezegd dat ik gemaakt was om LBJ te spelen, maar ik wimpelde hem telkens af. Waarom zou ik in de huid willen kruipen van een man waaraan ik de pest heb?»