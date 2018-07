'The Tale': graven in het verleden op zoek naar de waarheid achter een 'onschuldige' relatie

FILM Dern speelt Jessica Fox, een vrouw die op latere leeftijd beseft dat ze als tiener misbruikt is. Niet dat ze verdrongen heeft hoe ze als 13-jarige verstrikt raakte in de netten van een 40-jarige atletiekcoach, alleen heeft ze zichzelf altijd voorgehouden dat ze een ‘gewone’ relatie hadden. Pas als haar verloofde het onomwonden ‘verkrachting’ noemt, begint ze te graven in haar verleden. ‘The Tale’ is autobiografisch – de regisseuse heet ook Jessica Fox – maar het verhaal gaat even goed over ontelbare andere vrouwen die na misbruik verder moesten leven met twijfels, schuldgevoelens en rationalisering. Onder wie ook Dern: zij vertelde vorig jaar nog dat zij op haar 14de aangerand werd en zich pas jaren later een slachtoffer had durven te noemen.