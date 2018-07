'Tomb Raider': van onversneden lustobject tot feministische amazone

FILM Deze bewerking van het beroemde videospel is stukken beter dan de enerverende ‘Tomb Raider’-films met Angelina Jolie uit 2001 en 2003. De actiescènes ademen een B-film-achtige charme en de Deense schoonheid Alicia Vikander sprankelt als Lara Croft. Opvallend: werd Lara in de oude films nog uitgespeeld als onversneden lustobject, dan groeit ze in dit nieuwe avontuur uit tot feministische amazone. Ze flitst niet langer rond in hotpants, maar in een lange kaki broek. Altijd handig wanneer je op de vlucht moet door een jungle vol kniehoge giftige planten.