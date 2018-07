'Dark Tourist': enkele lugubere alternatieven voor uw all-invakantie

DOCU David Farrier, de man achter de bizarre Netflix-docu ‘Tickled’ (een aanrader als u alles wilt weten over competitief kriebelen), trekt namelijk naar plaatsen met een macaber verhaal, zoals een radioactief besmet meer of een ‘behekst’ bos waar opvallend veel mensen zelfmoord plegen. Alleen gaat het, in tegenstelling tot bij Tom Waes, niet om bestemmingen waar nooit iemand komt, maar om plekken die de laatste jaren steeds meer toeristen lokken. Het ‘dark tourism’ – door National Geographic omschreven als ‘plaatsen bezoeken die geassocieerd worden met dood, vernieling en lijden’ – zit immers stevig in de lift.