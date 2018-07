'Out of Thin Air': de IJslandse 'Making a Murderer'

DOCU Met een tussentijd van tien maanden lossen ze allebei in het ijle op, zonder een spoor achter te laten. Hun lichamen worden nooit gevonden, maar na een intensief onderzoek kan de politie zes verdachten oppakken en hen de moorden laten bekennen. Later blijkt dat de zes hebben bekend nadat ze dagenlang in afzondering hebben gezeten, psychologisch en fysiek gemarteld werden, en dat de agenten de gaten in hun geheugen zelf vakkundig hebben ingevuld. De documentaire ‘Out of Thin Air’ – de IJslandse versie van ‘Making a Murderer’, zeg maar – reconstrueert hoe het onderzoek zo kon ontsporen en hoe mensen bekentenissen konden afleggen in een zaak waar ze niets mee te maken hadden.