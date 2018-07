'What We Started': het leven achter de draaitafel

DOCU Onder meer David Guetta, Richie Hawtin en Paul Oakenfold vertellen over hun ervaringen in de afgelopen drie decennia, maar ‘What We Started’ draait vooral om de Britse pionier Carl Cox, die zich op zijn 54ste voorbereidt op zijn allerlaatste show in Ibiza, en de Nederlander Martin Garrix, die in 2016 als jongste ooit uitgeroepen werd tot populairste dj ter wereld en die zich klaarmaakt voor zijn eerste grote festival. Door die twee tegenover elkaar te zetten, proberen de makers verleden, heden en toekomst van de dj-cultuur te belichten, maar het blijft allemaal nogal oppervlakkig. Wel één mooi moment wanneer Ed Sheeran zijn mening geeft: ‘I don’t get it. It’s a laptop and a dude, that’s it?’