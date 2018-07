OORLOG Met het oorlogsdrama over drie jonge staalarbeiders die gaan vechten in de jungle vestigde Cimino zijn reputatie als het wonderkind van New Hollywood. Die status hielp hij daarna meteen vakkundig om zeep met de groots opgezette, maar genadeloos geflopte western ‘Heaven’s Gate’. Doodzonde, want ‘The Deer Hunter’ bewijst dat de New Yorker zoveel meer had kunnen worden dan een onehitwonder.