'Telefacts zomer: de mirakelredding': het verhaal van het reddingsteam dat de Thaïse jeugdvoetballers uit de grot loodste

Het was het andere voetbalverhaal dat de wereld de afgelopen weken in de ban hield: dat van de twaalf Thaise jeugdvoetballers die samen met hun coach afdaalden in de grotten van Tham Luang Nang Non en daar vast kwamen te zitten toen de gangen overstroomden.

ACTUA In het team van duikers en experts dat erin slaagde om iedereen levend naar buiten te krijgen zaten twee Australiërs: Craig Challen en Richard Harris, de anesthesist die de jongens moest verdoven voor ze naar buiten werden geloodst om te voorkomen dat ze in paniek zouden slaan. Zij komen, samen met Amerikaanse mariniers en hulpverleners, uitgebreid aan het woord in ‘De mirakelredding’, een reconstructie door de Australische nieuwszender ABC die begin vorige week werd uitgezonden. Hoe miraculeus die goede afloop was en hoe groot de kans dat er iets fout had kunnen lopen, blijkt alvast uit één primeur die de makers naar boven hebben kunnen spitten: vóór Harris en Challen naar Thailand afreisden, had de Australische regering hun diplomatieke immuniteit verleend, zodat ze in geval van een mislukking niet in de problemen konden komen.