De maffiabaas in John Travolta: 'Gewetenloos en geliefd: een combinatie die mij aanspreekt'

Zeggen dat de film ‘Gotti’ – over de beruchte New Yorkse maffiabaas John Gotti – in de Verenigde Staten lauw werd onthaald, is als zeggen dat Donald Trump zich toch een béétje heeft laten doen door Vladimir Poetin. De recensies waren unaniem negatief – ‘Gotti was dan wel een moordenaar, hij verdiende een betere film dan deze,’ aldus rogerebert.com – en ook aan de bioscoopkassa’s ging het verkeerd. Resultaat: ‘Gotti’, dat in mei nog in première ging op het filmfestival van Cannes, passeert bij ons niet langs de cinemazalen en gaat rechtstreeks naar video on demand.