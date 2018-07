'Orange Is the New Black': de deuren van de vrouwengevangenis gaan weer open voor seizoen 6

SERIE Inmiddels is bijna een jaar verstreken sinds de rellen die het vijfde seizoen domineerden. Piper Chapman, de blondine bij wie het allemaal begon, heeft voor de ogen van de camera’s voedsel en toiletartikelen verbrand en gaf zich vrijwillig over. Wat er met haar en haar celgenoten zal gebeuren, is nog een raadsel. Maar dat Piper op weinig sympathie van het gevangeniscomplex kan rekenen, is dat niet. ‘Orange Is the New Black’ staat opnieuw garant voor een stevige dosis girlpower, al zullen de vrouwen deze keer alles op het spel moeten zetten om een greintje zelfrespect over te houden.