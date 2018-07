'The Bleeding Edge': geld boven gezondheid? Ontluisterende documentaire over de Amerikaanse medische industrie

DOCU Permanente spiraaltjes, kunstheupen, medische robots en dergelijke vormen samen een markt van ruim 400 miljard dollar, maar blijkbaar is er nauwelijks controle op wat er gemaakt wordt en of het wel echt werkt. Het gevolg: horrorverhalen over een vaginaal gaas dat slecht was ingebracht en bij een vrijpartij in de penis van de man sneed, of over een vrouw bij wie na een baarmoederoperatie plotseling een meter darm naar buiten kwam. Maar de meest schokkende scène bevat geen spatje bloed: een vergadering bij één van de fabrikanten waar managers de vragen van dokters weglachen en vooral bezig zijn over marktaandelen.