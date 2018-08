Naast Gilles De Coster en Bart Raes is er vanaf dit voetbalseizoen ook Joris Brys (29) om u in ‘Sports Late Night’ op VIER te gidsen langs de slimmigheidjes van Ruud Vormer, het tikitaka van Sporting Lokeren en het geknor van Hein Vanhaezebrouck over de scheidsrechter, de tegenstander of de plots overstekende eland die Anderlecht dat weekend weer van de zege gehouden heeft.