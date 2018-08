Seizoen 5 van ‘Orange Is the New Black’ was een gamechanger. Het verhaal speelde zich af tijdens een gevangenisrel over een periode van 72 uur en eindigde met een sliert hoofdpersonages, onder wie Piper, die zich verenigd hadden in een belegerde bunker, terwijl anderen, onder wie Flaca (Jackie Cruz) op een bus richting een nieuwe thuis werden geduwd: een grimmige maximum security prison. Benieuwd wat dat geeft voor het nieuwe seizoen.