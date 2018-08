'Set It Up': niet de meest originele romcom, maar wel grappig én gevat!

FILM Het helpt natuurlijk ook niet dat de weinige romantische komedies die Hollywood wel nog produceert vaak het niveau van een tv-film op zaterdagavond niet overstijgen. Heel af en toe passeert er echter nog eens een exemplaar dat wel de moeite waard is, zoals deze film gemaakt voor Netflix. Goed, het uitgangspunt – twee assistenten besluiten hun veeleisende bazen te koppelen om zelf weer een leven naast het werk te kunnen hebben – is niet bijster origineel en ook de afloop laat zich makkelijk voorspellen. Maar ‘Set It Up’ is grappig en gevat, bevat geen grammetje ballast en klopt tot in de kleinste nevenpersonages. De charmantste en slimste romcom sinds ‘(500) Days of Summer’ en perfect zomervoer.