'Lady Bird': grappig en ontroerend coming-of-agedrama vol scherpzinnige dialogen en onverwachte levenswijsheden

FILM Net als het door Saoirse Ronan vertolkte hoofdpersonage Christine ‘Lady Bird’ McPherson groeide Gerwig op in Sacramento, ging ze daar naar een katholieke school en verhuisde ze uiteindelijk naar New York voor haar studies. Net als in de films van haar partner Noah Baumbach bouwt ze met die persoonlijke details aan een eigenzinnig, bitterzoet, grappig en ietwat melancholisch universum vol scherpzinnige dialogen en onverwachte levenswijsheden. ‘Lady Bird’ is geen overrompelend debuut, maar wel een oprecht ontroerend coming-of-agedrama dat zich in je hoofd nestelt als een jeugdherinnering.