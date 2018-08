'Animals: seizoen 3': veel bekende namen, weinig verfijnd

SERIE. En dan vooral de minst smakelijke: de ratten, duiven, motten en ander fraais uit de straten van de Big Apple, die op een grove manier commentaar geven op wat ze de mensen dagelijks zien doen. Een gigantisch succes is ‘Animals’ in de VS allerminst – een aflevering haalt er op HBO minder kijkers dan de gemiddelde ‘Buurtpolitie’ bij ons op VTM – maar toch zit de reeks al aan het derde seizoen. Daar zal de lage productiekost vast ook wel voor iets tussen zitten: de animatie in ‘Animals’ is zo rudimentair dat ze ‘South Park’ verfijnd en complex doet lijken.