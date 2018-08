'Ready Player One': meesterwerk of gedrocht, wie zal het zeggen?

FILM Onze man (es) behoorde tot het neen-kamp en schreef dat de regisseur nog nooit ‘zo ver heeft afgestaan van de magie van zijn meesterwerken – en nog nooit zo dicht bij de films van Michael Bay.’ Laten we het erop houden dat vooral kinderen en jonge tieners plezier kunnen beleven aan deze verfilming van het boek van Ernest Cline, over een dystopische toekomstmaatschappij waarin iedereen vlucht in een virtuele realiteit en een jongeman ervoor moet zorgen dat de controle over die alternatieve werkelijkheid niet in de verkeerde handen valt.