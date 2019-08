'The 15:17 to Paris': een drie minuten lange heldendaad uitgeperst tot op het bot

Film Twee Amerikanen en een Brit voorkwamen toen een bloedbad door een man met een kalasjnikov te overmeesteren vlak voor hij de passagiers onder vuur kon nemen. Het probleem is dat die heldendaad maar een paar minuten in beslag nam en Eastwood dus eindeloos moet uitweiden over de voorgeschiedenis van de drie, die zichzelf mogen spelen. Laten we vooral hopen dat Eastwood op zijn 88ste nog minstens één goede titel uit zijn lijf kan persen, zodat ‘The 15:17 to Paris’ niet zijn afscheid van de cinema hoeft te zijn.