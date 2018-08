'Believer': 'Imagine Dragons'-zanger Dan Reynolds over seksualiteit en religie

ACTUA Reynolds is mormoon en diepgelovig, maar ziet ook hoe de vijandige houding van zijn kerk tegenover homoseksualiteit voor problemen zorgt. Als ‘oplossing’ voor homoseksualiteit stelt de mormoonse leer onthouding voor, of mixed-orientation marriages, waarbij een homo of lesbienne trouwt met een hetero van het andere geslacht. Eén van de neveneffecten van die onverdraagzaamheid is een ontstellend hoog zelfmoordcijfer onder homoseksuele tieners in Utah, de staat waar de mormoonse kerk het sterkst staat. Reynolds gaat ook praten met de ouders van jongens en meisjes die uit het leven stapten, over hoe zij nu aankijken tegen de mormoonse leer.