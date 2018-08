Met een doffe blik in de ogen schopten voetballers het leer vooruit, alleen uit plichtsbesef bliezen scheidsrechters op hun fluitje, apathisch stonden trainers langs de lijn te knikkebollen: zonder ‘Extra Time’ was het Belgisch voetbal de afgelopen weken slechts een bedroefd weeskindje. Maar kijk, het wekelijkse praatprogramma op Canvas is eindelijk terug. En het schelmachtig monkellachje van Frank Raes dus ook.