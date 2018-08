Parijs, Berlijn, Barcelona, Boston: er loopt een rode draad door de bloedigste aanslagen van de afgelopen jaren. De Oostenrijkse documaker Friedrich Moser legt in ‘Terrorjagd im Netz’, dat op Canvas ‘De jacht op het kwade’ heet, haarfijn uit hoe de inlichtingendiensten hebben gefaald. ‘Terrorjagd im Netz’ is een roadmovie over macht, geld en dekmanteloperaties.